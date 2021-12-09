Захарова обвинила США в развале мирового спорта из-за бойкота Олимпиады в КНР

Бойкот Олимпиады в КНР со стороны США и политизация этого вопроса разрушает мировую спортивную систему. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, Вашингтон стремится к полному доминированию «на своих правилах». «Сегодня, на мой взгляд, надо говорить о развале мирового спорта, в том числе в интересах США, которые это не скрывают, а скоро будут говорить об этом открытым текстом», — подчеркнула Захарова, обвинив Соединенные Штаты в переписывании правил в угоду идеологическим установкам.

6 декабря Вашингтон объявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, в знак протеста против нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) в Китае. 8 декабря к бойкоту также присоединились Австралия, Великобритания и Канада.

В начале марта аналитический центр Newlines Institute заявил, что китайские власти нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синцзьянь-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением.

6 октября бывший детектив полиции КНР, бежавший в Европу, рассказал, как китайские власти пытают заключенных уйгуров-мусульман, пытаясь добыть признательные показания. По словам полицейского, задержанных избивают, пытают электричеством и подвергают групповому изнасилованию, чтобы те брали на себя вину за терроризм.