Украина заявила о нахождении корабля в Азовском море на законных основаниях

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о нахождении украинского корабля в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, очень странно, что «российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна без оружия». «В целом же, Азовское море — это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях», — сказал глава Минобороны.

Ранее сообщалось, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы судно не реагирует. В ФСБ России заявили, что действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания.

Вечером 9 декабря в ФСБ сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, требования изменить курс не выполняет. Утром он снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керчи, заявок на прохождение пролива от украинской стороны не было.