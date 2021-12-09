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Украина заявила о нахождении корабля в Азовском море на законных основаниях

Глава Минобороны Украины Резников: корабль находится в Азовском море на законном основании
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: РИА Новости

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о нахождении украинского корабля в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, очень странно, что «российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна без оружия». «В целом же, Азовское море — это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях», — сказал глава Минобороны.

Ранее сообщалось, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы судно не реагирует. В ФСБ России заявили, что действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания.

Вечером 9 декабря в ФСБ сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, требования изменить курс не выполняет. Утром он снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керчи, заявок на прохождение пролива от украинской стороны не было.

Марина Совина
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