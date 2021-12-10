При ликвидации ячеек запрещенного «А.У.Е» в Приморье пострадали заключенные

В Приморье после ликвидации ячеек движения «А.У.Е» (запрещено в России как экстремистское) в колонии №27 и СИЗО-1 заключенные пожаловались на побои со стороны силовиков во время проводимого ими рейда. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимира Найдина.

По данным общественника, ряду осужденных сейчас оказывается медицинская помощь после проведения спецоперации по пресечению экстремизма. Осужденные жалуются на побои и применение спецсредств, к которым в частности относится электрошокер. При этом в ГУФСИН изданию пояснили, что спецсредства к заключенным применяли из-за оказания сопротивления. Найдин отметил, что ОНК обратилась в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, чтобы та провела проверку правомерности применения спецсредств.

Со слов Найдина, задержано около 10-15 человек, их вывезли из колонии, так как идут следственные действия. Представитель ОНК пообщался с заключенными, многие жаловались на травмы. Руководство колонии разрешило в тяжелых случаях вывозить пострадавших в краевую больницу, чтобы им оказали помощь. По мнению Найдина, в медсанчасти ИК сложно выявить закрытый перелом или провести комплексные обследования.

Ранее сообщалось, что в колониях Приморья ФСИН и силовики прикрыли «кол-центр», организованный криминальными авторитетами. В результате рейда, в котором также принимали участие сотрудники СКР и ФСБ, была установлена группа заключенных, которые придерживались воровских устоев и относились к запрещенному в России движению «А.У.Е.». Криминальные авторитеты организовали на территории учреждений систему вымогательства денег у других заключенных и даже содержали «кол-центр», заставляя других осужденных заниматься телефонным мошенничеством.