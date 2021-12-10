Сотрудница устала от придирок начальника и взорвала рабочее место

В таиландской провинции Накхонпатхом сотрудница склада, на котором хранилось моторное масло, устроила поджог, который привел к взрыву здания. Как сообщает Daily Mail, она объяснила свой поступок тем, что невероятно устала от придирок начальника.

Камеры видеонаблюдения сняли, как 38-летняя начальница склада Энн Срия ходит между рядами контейнеров, сжимая в руке зажигалку и кусочки бумаги. Видно, что она поджигает бумагу и кидает в картонную коробку с моторным маслом. На другой записи, сделанной чуть позже, заметно, что над одним из контейнеров мерцает пламя, которое вскоре перекидывается на соседние ряды. В одноэтажном складе хранились тысячи литров масла.

После ареста Срия призналась в поджоге. Она заявила, что на преступление ее толкнул стресс от общения с 65-летним руководителем, который постоянно жаловался на нее. Поджигательница проработала в компании девять лет. По ее словам, она не предполагала, что пожар будет столь разрушительным, и точно не планировала взрывать рабочее место. Опрошенный полицией начальник заявил, что всегда был любезен со Срией.

Ущерб от пожара оценили в 40 миллионов тайских батов (87 миллионов рублей). В четырехчасовом тушении пламени участвовали 40 машин. Пожарным надо было не только локализовать возгорание, но и остановить утечку масла в канал. В пожаре пострадал один человек. Помимо склада, были повреждены более десяти домов.

Ранее житель американского городка Дикерсон, штат Мэриленд, попытался выкурить змей из дома, случайно устроил пожар и сжег здание за миллион долларов дотла. Несмотря на его усилия, часть рептилий выжила.