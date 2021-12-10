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Байден обсудил с НАТО переговоры с Путиным

Президент США Байден созвонился с лидерами «Бухарестской девятки» после беседы с Путиным
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден созвонился с представителями «Бухарестской девятки» — объединения стран, формирующего «восточный фланг» НАТО. Беседа состоялась на фоне напряженной ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что переговоры Байдена с НАТО состоялись по итогам его онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным и телефонного звонка украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Однако неизвестно, что именно обсудили США и лидеры Болгарии, Чехии, Литва, Латвии, Эстонии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, которые входят в «Бухарестскую девятку».

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«Разговор президента с лидерами "Бухарестской девятки"... продолжался с 15:17 до 15:57 по времени восточного побережья (23:17-23:57 по Москве)», — подчеркнули в Белом доме.

Переговоры Байдена и Зеленского проходили по защищенной телефонной связи 9 декабря. Беседа лидеров продлилась около полутора часов. Главы государств обсудили возможность вступления Украины в НАТО, а также переговоры Байдена с Путиным.

7 декабря Путин и Байден провели переговоры по защищенной видеосвязи, общение длилось два часа. Главной темой беседы стала ситуация вокруг Украины. Президенты также рассмотрели вопросы двусторонних отношений, кибербезопасности и иранской ядерной сделки.

Марина Совина
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