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Россиянка познакомилась с украинками на отдыхе и удивилась слухам про Крым

Российская туристка поговорила с украинками на отдыхе в Египте и удивилась слухам о Крыме

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Россиянка познакомилась с украинскими туристками на отдыхе в Египте и удивилась слухам, которые рассказали ей девушки про Крым. О случае в отеле путешественница рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как уточнила автор блога, в ее отеле в Хургаде проживало много украинцев. Так, в один из дней отдыха россиянка познакомилась с двумя девушками из Киева — после пяти минут разговора собеседницы предложили ей продолжать говорить на русском, а сами захотели перейти на украинский язык.

«После этого разговор уже не мог не коснуться политики», — отметила россиянка. По словам путешественницы, украинки считают, что Крымский мост рассыпается, по нему боятся ездить машины, а также на полуострове вообще нет туристов. При этом девушки признались, что сами прежде не были в республике, а информацию услышали из новостных программ, транслируемых по телевизору.

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«Нам так жалко вас в Крыму! Очень надеемся, что Зеленский что-то сделает, и сможет вернуть Крым! Люди ведь стали сейчас жить совсем плохо, правда? Жилье сдавать некому, зарплаты у людей ниже, чем были раньше…» — передала слова украинок путешественница.

Девушка добавила, что попыталась объяснить, как на самом деле живут люди в Крыму, однако, по ее мнению, собеседницы не поверили ей.

«Далее украинка рассказала, сколько надо зарабатывать, чтобы комфортно жить в Киеве, в какие европейские страны уезжают работать украинцы, и какими схемами пользуются, чтобы получить вид на жительство», — раскрыла другие подробности беседы россиянка.

Ранее в августе жители Крыма объяснили, в чем главная разница между российскими и украинскими туристами, приезжающими отдохнуть на полуостров. Так, по мнению одного крымчанина, главным отличием между путешственниками двух стран является акцент, с которым украинцы говорят на русском языке.

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Дарья Рыбак
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