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Тренер Порье допустил уход бойца UFC из спорта

Тренер Дастина Порье: совсем не разозлюсь, если Дастин завершит карьеру после UFC 269

Фото: STEVE MARCUS / Reuters

Американский тренер по физической подготовке Фил Дару допускает, что его подопечный боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье может завершить карьеру после поединка против Чарльза Оливейры. Об этом сообщает BJPenn.com.

Наставник 32-летнего американца убежден, что Порье, в случае победы над Оливейрой, достигнет в спорте достаточного результата. «Не разозлюсь, если после такого успеха он решит покончить с выступлениями. Дастину уже нечего доказывать», — заявил он.

Схватка Порье и Оливейры возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет в Лас-Вегасе 12 декабря. Американец снова получил шанс подраться за титул чемпиона организации в легком весе. Оливейре предстоит первая защита после завоевания пояса.

Порье дрался за титул с россиянином Хабибом Нурмагомедовым осенью 2019-го. Тогда действующий чемпион вынудил американца сдаться, применив удушающий прием. Порье проводил бой в статусе временного чемпиона UFC в легком весе.

Николай Костюков
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