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Россиянам раскрыли способ узнать о переплатах за ЖКХ

Зампред комитета ТПП: в квитанции за услуги ЖКХ необходимо проверить данные о квартире

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Для проверки правильности начисления квартплаты за услуги ЖКХ и наличия переплат необходимо прочитать общую информацию об объекте недвижимости. Способ узнать о задолженностях в беседе с «Российской газетой» раскрыл зампред комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

В квитанции необходимо обратить внимание на адрес, площадь квартиры, фамилию и имя собственника или нанимателя муниципальной квартиры, а также количество зарегистрированных жильцов. По словам эксперта, плата за некоторые услуги начисляется на основании указанных данных.

Собственнику стоит проверить и наименование организации, которая получает платежи, а также ее расчетный счет и банковские реквизиты. В случае выявления несоответствий необходимо обратиться в управление дома. Специалист уточнил, что по закону плату за содержание общедомового имущества вносят на счет управляющей компании, за коммунальные услуги — ресурсоснабжающим организациям.

Жильцы должны проверить перечень услуг, их объем и тарифы. Перечень должен соответствовать данным Жилищного кодекса, договору управления и решениям собраний собственников. Что касается ставок платы, то они также должны соответствовать документам. Эксперт уточнил, что тарифы на воду, газ, тепло- и электроэнергию устанавливают власти региона. Собственникам порекомендовали сравнивать квитанции за несколько месяцев, чтобы выявить «лишние» начисления. При нарушениях в начислении собственник может обратиться за сверкой расчетов.

В феврале 2021 года генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, что поддельную квитанцию за услуги ЖКХ можно выявить, посмотрев на номер указанного в ней расчетного счета. В случае нарушений оператор банка заметит, что деньги направляются в «неправильную» коммерческую компанию.

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