На Украине заметили изменения в кортеже Зеленского

Охрана президента Украины Владимира Зеленского внесла изменения в его кортеж. Минивэны сопровождения украинского лидера получили защитные обвесы — «кенгурятники», а сам президент пересел на Mercedes, отличный от прежнего автомобиля более ранней версией кузова. Нововведения показала «Страна.ua».

Президентский кортеж Украины состоит из нескольких автомобилей. Впереди обычно едет «кукушка» — автомобиль с проблесковым маячком, прокладывающий дорогу основной машине, перевозящей первое лицо. Сзади или сзади и чуть по бокам колонны едут минивэны с охраной Зеленского. Изменения коснулись как раз последних из автомобилей кортежа.

«Кенгурятники», появившиеся у минивэнов, обычно закрепляют на передней части машины для ее защиты от препятствий. В частности, само название «кенгурятник» отсылает к перебегающим трассу австралийским кенгуру, от которых автовладельцы из Австралии, устанавливая обвес, пытались охранить свое движимое имущество. Со временем большинство «кенгурятников» утратили утилитарные функции и стали частью дизайна автомобиля.

Замену же автомобиля самого Зеленского в СМИ не объясняют, но недавно друг и советник президента Украины Сергей Шефир пересел на бронированное авто, так как его прежнюю машину обстреляли из автомата.

Сразу после покушения кортеж Зеленского усилили дополнительным сопровождением. А в конце ноября президентским автомобилям пришлось оттеснять журналистов, окруживших кортеж после проведения пресс-конференции. Одна женщина даже упала с капота авто на дорогу.