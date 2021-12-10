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Среда обитания

Федор Конюхов решил изучить глобальную проблему человечества

Российский путешественник Федор Конюхов решил изучить проблему микропластика

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Российский путешественник Федор Конюхов решил изучить один из главных видов загрязнения планеты — микропластик. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Да, я буду заниматься микропластиком — это глобальная проблема. Поля пластика есть на Байкале, на Тургояке. Сейчас микропластик везде», — рассказал он и добавил, что человечество давно выпускает микропластик и он не разлагается ни в воде, ни в почве. «У меня будет типа лейки, а также колбы и фильтры. Я буду брать пробы воды, подписывать пробы, потом привезу ученым для анализа», — добавил путешественник.

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Планируется, что Конюхов будет проводить эксперименты в Индийском океане, а также в Черном и Каспийском морях.

Ранее ученые МГУ установили, что Байкал, самое крупное в мире озеро с пресной водой, оказалось загрязнено микропластиком. В прибрежных водах содержится высокая концентрация микропластиковых частиц. Озеро Байкал наполнено полиэтиленом, полипропиленом и полистиролом. Эти вещества — продукт распада бытовых упаковочных материалов, то есть это отходы жизнедеятельности населения. Причем изъять весь микропластик из байкальской воды уже невозможно, признают ученые.

Недавно ученые обнаружили, что пластик в океане уже создал отдельную экосистему, ставшую средой обитания для сотен организмов. Благодаря своей прочности и долговечности материал позволяет морским существам размножаться, прикрепляясь к нему, и распространяться по огромной площади.

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Платон Щукин
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