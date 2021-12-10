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«Макдоналдс» начал менять свои рестораны из-за климата

«Макдоналдс» открыл первый в Великобритании не загрязняющий планету ресторан

Фото: McDonald's

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» начала меняться ради борьбы с климатическим кризисом. Корпорация открыла не загрязняющее планету заведение в Великобритании, пишет BusinessGreen.

Ресторан нового типа появился в британском торговом городке Маркет Дрейтон — это первый углеродно нейтральный «Макдоналдс» в стране. В компании утверждают, что они спроектировали свое здание таким образом, что ни при строительстве, ни при эксплуатации в атмосферу не выделяются парниковые газы. Конструкцию утеплили овечьей шерстью, а для облицовки использовали материалы из старых стиральных машин.

Подъезд к ресторану проложили из переработанных покрышек, а бордюры по бокам дороги создали из пластиковых бутылок. Помимо этого, на территории есть несколько зарядных станций для электрокаров, сад биоразнообразия и природная тропа. Вся мебель в заведении полностью сделана из подлежащих переработке материалов — такое требование «Макдоналдс» к 2030 году распространит на все филиалы сети. Электроэнергией ресторан снабжают солнечные панели и две ветряные турбины — их совокупная мощность достигает 60 тысяч киловатт-часов в год.

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В январе первый углеродно нейтральный «Макдоналдс» открылся на территории «Всемирного центра отдыха Уолта Диснея» в американском штате Флорида. В рамках стратегии по декарбонизации и полной компенсации эмиссий к 2050 году компания планирует открывать подобные заведения и в других регионах мира.

Однако экологи уличили сеть ресторанов быстрого питания в нарушении обязательств по сокращению вредного воздействия на планету. По оценкам экспертов, «Макдоналдс» продолжает загрязнять атмосферу сильнее, чем целая Норвегия.

Анна Аверьянова
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