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Россию назвали будущим островом экологического благополучия

Вице-премьер Абрамченко назвала Россию будущим островом экологического благополучия

Фото: : Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вице-премьер России Виктория Абрамченко назвала Россию будущим островом экологического благополучия. Об этом она заявила в интервью Тине Канделаки, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Мне кажется, Россия со временем превратится в такой остров экологического благополучия, где можно будет подышать чистым воздухом и напиться чистой воды», — сообщила Абрамченко. По ее мнению, наиболее серьезной экологической проблемой для России является количество отходов, которое необходимо сократить. Вице-премьер отметила, что к 2030 году в России должны обеспечить сортировку ста процентов мусора.

Также Абрамченко рассказала о реформе лесного хозяйства. По ее словам, с 1 января 2022 года Россия больше не будет торговать кругляком (необработанным деревом) таких ценных пород, как дуб, бук, ясень и хвойные деревья. Страна продолжит продавать продукцию глубокой переработки вроде паркетной доски и деревянных домокомплектов, так как у этих товаров высокая добавленная стоимость.

Вице-премьер пожаловалась на низкие штрафы за экологические правонарушения. По ее словам, размер штрафов не соответствует объемам вреда, который наносят компании окружающей среде. То же мнение высказала и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она тоже предложила увеличить размер штрафа, но при этом призвала правительство действовать аккуратно в этом вопросе, чтобы бизнес не пострадал от новых правил.

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Александра Мирошникова
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