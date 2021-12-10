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Минеев рассказал о предложении от UFC

Российский боец MMA Владимир Минеев: у меня было предложение от UFC после боя с Исмаиловым

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев рассказал о предложениях со стороны Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

31-летний россиянин признался, что ему писали из UFC после его второй схватки с Магомедом Исмаиловым, которая прошла в рамках турнира AMC Fight Nights. Минеев также отметил, что и раньше получал предложения от зарубежных промоушенов — UFC и Bellator.

Минеев уточнил, что с ним связывался Алексей Олейник, выступающий в UFC. Россиянин признался, что ему не поступало предложений в то время, когда он был готов к переезду в США. «Теперь же я вышел на уровень заработков топ-ребят в Америке. Если сравнить мои доходы с тем, что получают лидеры UFC, то я получаю не меньше. Если учитывать налоги», — добавил Минеев.

Минеев нокаутировал Исмаилова в их второй схватке и удержал пояс чемпиона AMC Fight Nights. Первый поединок состоялся осенью 2018-го и завершился вничью.

Минеев одержал 16 побед в MMA при единственном поражении и одном ничейном поединке.

Николай Костюков
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