Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Металлург Мг
0:2
3-й период
live
СКА
КХЛ - регулярный чемпионат
Ак Барс
0:0
1-й период
live
Нефтехимик
КХЛ - регулярный чемпионат
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Авангард
КХЛ - регулярный чемпионат
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Йокерит
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо Р
Сегодня
20:30 (Мск)
Витязь
КХЛ - регулярный чемпионат
Дженоа
Сегодня
22:45 (Мск)
Сампдория
Италия - Серия А|17-й тур
Спорт

Названы лучшие бойцы MMA по итогам года

Чемпион UFC Камару Усман попал в пятерку лучших бойцов по версии World MMA Awards
Камару Усман

Камару Усман. Фото: Ed Mulholland-USA TODAY Sports / Reuters

Названы номинанты на звание лучшего бойца смешанного стиля (MMA) по итогам 2021 года по версии World MMA Awards. Об этом сообщает MMA Fighting.

World MMA Awards пройдет в пятницу 10 декабря. В пятерку лучших попали четыре представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Лишь один боец представляет Bellator — это украинец Ярослав Амосов, который удерживает пояс чемпиона организации в полусреднем весе.

Среди номинантов — Камару Усман, а также Брэндон Морено, Чарльз Оливейра и Ян Блахович. В женской номинации за приз поспорят Маккензи Дерн, Валентина Шевченко, Роуз Намаюнас и Манон Фиоро, представляющие UFC, а также Кайла Харрисон, выступающая в Professional Fighting League.

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев также имеет шансы завоевать награду на World MMA Awards. Уроженец Чечни входит в шорт-лист номинантов на звание главного открытия года. Вместе с ним на приз претендуют Морено, Амосов, Иржи Прохазка и Кевин Холланд.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Рост цен в США побил рекорд
Мать выдала себя за дочь, обогатилась на 1,8 миллиона рублей и пошла под суд
Акции Moderna рухнули
Российский самолет совершил внеплановую посадку из-за смерти пассажира
В Кремле рассказали о льготах для россиян в Донбассе
Тимати снялся с голым торсом в бриллиантовом колье и вызвал споры в сети
США ввели санкции против россиянина
В Чечне отреагировали на спор Путина и Сокурова об устройстве России
Целовавшийся на ТНТ с мужчиной комик раскрыл отношение к критике в соцсетях
Сокуров допустил возможность ареста после спора с Путиным
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter