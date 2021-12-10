Москалькова оценила готовность законопроектов о повсеместном введении QR-кодов

Правительственные законопроекты о повсеместном введении QR-кодов в России требуют доработки. Так их готовность оценила уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Она выразила готовность направить в Госдуму заключение экспертов, в котором есть много вопросов по соответствующим законопроектам.

Кроме того, добавила Москалькова, в настоящее время очевидно, что законопроект требует существенной доработки для того, чтобы QR-коды появились и для граждан без прививки, имеющих, например, большое количество антител.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что детали, которые касаются правительственных законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, уточнят и доработают ко второму чтению. По его словам, на первом чтении депутаты должны утвердить общую концепцию.

Проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание, внесли в Госдуму 12 ноября.