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Аграрный университет в Благовещенске открыл новый музей

Аграрный университет в Благовещенске открыл новый музей из четырех комнат

Фото: ИА «Амур.инфо»

В главном корпусе Дальневосточного аграрного университета открылся учебно-культурный комплекс, состоящий из четырех музейных комнат. Об этом сообщает «Амур.инфо».

Как рассказала директор музея истории университета, курирующая комплекс, Светлана Ковалева, раньше музейные комнаты находились в разных корпусах, и это было неудобно. Сейчас все экспозиции находятся в одном месте — на первом этаже главного корпуса.

«Получилось общественное пространство, в которое входят: музей истории университета (работает с 1975 года), музей природы (учебная база факультета) и два музея Востока (Японии и Китая)», — рассказала Ковалева.

Официально музей Китая откроется в феврале 2022 года, а пока в этой комнате проходит выставка, посвященная Монголии, уточнила она.

Ковалева добавила, что помощь в открытии музея оказали в том числе выпускники вуза.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске открылся уникальный музейно-выставочный центр Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и выставки «Мишка в книжке». Организаторы посвятили выставку роли медведя в мифологии и жизни коренных малочисленных народов острова Сахалин, а также рассказали о медведе как о главном герое русских народных сказок.

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Сергей Истомин
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