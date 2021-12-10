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Анита Цой высказалась о долгах за жилье

Певица Анита Цой рассказала, что до последнего затянула с оплатой налогов

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певица Анита Цой прокомментировала слухи по поводу своих долгов за недвижимость. Артистка высказалась об оплате налогов в разговоре с KP.RU.

По данным издания, в сети со ссылкой на судебных приставов появилась информация о том, что певица не заплатила за 2021 год налоги на сумму 80 тысяч рублей, а также задолжала за земельный участок 88 тысяч рублей и 35 тысяч рублей за жилье. Оказалось, что Цой оплатила долги 30 ноября 2021 года, однако данные в реестре не успели обновиться. На данный момент у артистки нет долгов.

Певица призналась, что затянула с оплатой налогов до последнего, а информация о ее задолженности быстро распространилась в сети, так как на публичных людей направлено пристальное внимание общественности. «Конечно, на следующий день, когда данные реестра еще не обновились, мы все оказались под громким заголовком "должники". Но моя совесть налогоплательщика чиста. Все необходимые документы подтверждающие отсутствие задолженности получены. В Новый год уверенно вступаю без долгов!» — заявила Цой.

В декабре 2020 года о привычке оплачивать долги перед Новым годом рассказала российская танцовщица Анастасия Волочкова. Ей было необходимо заплатить налоги и счета за коммунальные услуги. По словам артистки, ей удалось это сделать, несмотря траты, связанные с отдыхом на Мальдивах.

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