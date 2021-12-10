Белоруссия после санкций отчаялась поставить нефть в Европу

Государственная белорусская компания «Белоруснефть» отменила планы на 2022 год по экспорту нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» после того, как в отношении нее были введены санкции ЕС. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Еще в ноябре компания объявила тендер по поставкам, законтрактовать удалось только часть объема — порядка 40 тысяч тонн в месяц. Покупателем выступила компания Shell, но как только стало известно о санкциях Евросоюза, все договоренности были отменены.

На фоне такого удара «Белоруснефть», по всей видимости, отчаялась найти нового партнера для экспорта. Агентство предполагает, что теперь «Белоруснефть» попробует перенаправить предполагавшиеся для поставки в Европу объемы на внутренний рынок. Возможно, эта ситуация также приведет к снижению импорта нефти от российских поставщиков.

Летом компания смогла избежать санкций, поскольку была заблаговременно выведена из концерна «Белнефтехим», попавшего под ограничительные меры со стороны США. Однако неделю назад стало известно, что в список Евросоюза попали как «Белоруснефть», так и подведомственные «Белнефтехиму» компании «Гродно Азот» и «Белшина».

Ответом на новые санкции со стороны Минска стало решение о введении продовольственного эмбарго на широкий перечень товаров с 1 января 2022 года. Фактически речь идет о начале политики импортозамещения по аналогии с российской и расширении промышленного сотрудничества с ЕАЭС.