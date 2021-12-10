В России начали продавать бракованные «Эльбрусы»

В магазинах России начали продавать процессоры «Эльбрус», списанные на производстве. Об этом сообщается на сайте маркетплейса Imaxai.

По словам представителей торгового предприятия, магазин предлагает процессор «Эльбрус-8СВ». Появившийся в ассортименте маркетплейса чип не прошел полное функциональное тестирование и был отбракован на раннем этапе. «Причин отбраковки может быть масса: зависание, не работают какие-либо блоки внутри процессора, да и просто брак фабрики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что разбраковкой отечественных компонентов для компьютеров занимаются специалисты АО МЦСТ из Москвы. Из прошедших проверку чипов делают персональные компьютеры и серверное оборудование. Бракованные процессоры предлагаются в качестве сувенира за 2500 рублей.

«При достижении единовременного заказа на фабрике нескольких десятков тысяч процессоров серии "Эльбрус", экономически выгодно становится отбраковывать кристаллы на фабрике до корпусировки», — объяснили в Imaxai.

В конце лета концерн «Автоматика» представил первый бюджетный компьютер на базе отечественного процессора «Эльбрус-2С3». ПК позиционируется в качестве дешевого офисного ПК, его чип имеет два ядра «Эльбрус» шестого поколения с тактовой частотой 2000 мегагерц.