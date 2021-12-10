Тихановская упрекнула Запад в отсутствии серьезного давления на Минск

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская упрекнула западные страны в отсутствии серьезного давления на Минск. Об этом она высказалась в ходе «Саммита за демократию». Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале Reuters.

Тихановская пожаловалась на слабую поддержку белорусской оппозиции из-за рубежа и отметила, что в большинстве случаев помощь других стран ограничивается выражением обеспокоенности без «серьезных последствий» для властей Белоруссии.

«Я запуталась, я не понимаю, в чем разница между "очень глубоко и сильно обеспокоены" и "глубоко, исключительно серьезно обеспокоены"», — заявила политик.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано объяснил, почему в Брюсселе отказываются признавать Светлану Тихановскую президентом Белоруссии. По его словам, это обусловлено тем, что прошедшие в прошлом году выборы президента республики не были честными и не соответствовали международным стандартам.

После состоявшихся в августе 2020 года выборов президента Белоруссии по всей стране прошла волна массовых протестных акций. На улицы вышли люди, несогласные с официальными данными белорусского ЦИК о победе действующего главы республики Александра Лукашенко с 80 процентами голосов. Его оппонентке Светлане Тихановской при этом удалось получить лишь 10 процентов голосов. Впоследствии протесты были подавлены властями страны, а ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали за рубеж. В числе последних оказалась и сама Тихановская.