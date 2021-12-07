В ЕС отказались признавать Тихановскую президентом Белоруссии

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объяснил, почему Брюссель отказался признавать лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в качестве президента страны. В интервью «Ленте.ру» он отметил, что это обусловлено тем, что президентские выборы в Белоруссии не были честными и не соответствовали международным стандартам.

«Мы не признаем и Светлану Тихановскую в качестве президента, мы с ней проводим дискуссии, но не считаем президентом, потому что в стране не было свободных и честных выборов», — отметил Стано.

Ранее представитель Еврокомиссии также назвал условия для признания Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. По его словам, это будет возможно, если белорусский народ проголосует за него в ходе свободных и честных выборов.

Волна протестов прошла по всей Белоруссии в 2020 году. После выборов президента, которые состоялись 9 августа, ЦИК заявил, что Лукашенко получил 80 процентов голосов. Его конкурентка на выборах, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская, завоевала лишь 10 процентов голосов. Несогласные с такими результатами граждане страны вышли на улицы, протесты продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали за рубеж, в числе последних оказалась и сама Тихановская.