В ЕС назвали условие для признания Лукашенко легитимным президентом

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано назвал условия для признания Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. В интервью «Ленте.ру» он заявил, что это будет возможно, если белорусский народ проголосует за него в ходе свободных и честных выборов.

По его словам, еще одно важное условие — соответствие международным стандартам и наличие международных наблюдателей. «Прошедшие выборы таковыми не являлись, они, очевидно, были сфальсифицированы», — отметил Стано.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что Брюссель признает любого президента Белоруссии, избранного в ходе честных выборов. «Мы просто хотим, чтобы народ получил такую возможность», — сказал он.

В середине сентября 2020 года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель отказывается признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Он объяснил этот шаг тем, что в объединении считают президентские выборы сфальсифицированными. С октября 2020 года Евросоюз принял пять пакетов санкций против Белоруссии. Под последние ограничения, введенные 2 декабря 2021-го, попали более 25 физических и юридических лиц, часть из которых обвиняется в причастности к ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

Выбора президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По их результатам ЦИК заявил, что Лукашенко получил 80 процентов голосов. Его конкурентка на выборах, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская, завоевала лишь 10 процентов голосов. Несогласные с такими результатами граждане страны вышли на улицы, протесты продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали за рубеж, в числе последних оказалась и сама Тихановская.