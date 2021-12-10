Омикрон-штамм сравнили с другими вариантами COVID-19

Исследования омикрон-штамма коронавируса свидетельствуют о том, что он ведет себя так же, как и другие варианты инфекции. О результатах сравнения штаммов заявил глава Минздрава Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джо Паахла, передает ТАСС.

Эксперт указал на отсутствие поводов для повышенной тревоги из-за омикрон-штамма COVID-19. «Что касается тяжести заболевания, есть признаки того, что оно может быть менее тяжелым», — рассказал он. По словам министра здравоохранения, наиболее надежным способом защиты от вируса остается вакцинация.

В свою очередь, генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей подчеркнула, что большинство граждан, госпитализированных с коронавирусом, не сделали прививку. «Омикрон-штамм обладает способностью преодолевать защиту, созданную в организме человека вакциной», — отметила она. При этом Грей подчеркнула, что у вакцинированных заболевание протекает легче.

Ранее сообщалось, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в ЮАР уже в ноябре и быстро замещает дельта-вариант COVID-19. Глава Минздрава рассказал, что 70 процентов всех выявленных случаев заражения вирусом приходятся на новый штамм. У нового варианта вируса наблюдаются быстрые темпы распространения.