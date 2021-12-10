Омикрон-штамм стал доминирующим в ЮАР

Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Южно-Африканской Республике (ЮАР) уже в ноябре и быстро замещает дельта-вариант COVID-19. Об этом во время брифинга заявил глава Министерства здравоохранения ЮАР Джо Паахла, трансляция доступна в Facebook.

По словам министра, 70 процентов всех выявленных случаев заражения вирусом приходятся на новый штамм. Паахла указал, что один инфицированный заражает значительно большее число людей, чем носитель предыдущих вариантов коронавируса.

Ранее экспертная группа, возглавляемая Карлом Пирсоном из Лондонской школы гигиены и тропической медицины при Лондонском университете, рассказала, что омикрон-штамм COVID-19 распространяется в два раза быстрее дельта-варианта. Однако до сих пор неясно, с чем именно связана скорость распространения: с повышенной заразностью нового штамма коронавируса или с его способностью уклоняться от иммунного ответа.

11 ноября в ЮАР выявили штамм под кодом B.1.1.529, который назвали греческой буквой «омикрон». Министр здравоохранения страны заявил, что новый вариант легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по некоторым данным, может обходить иммунитет переболевших другими штаммами. Новый штамм был зафиксирован в ряде стран Африки, Австралии, Бразилии, Индии, США, ОАЭ, Саудовской Аравии и нескольких европейских государствах. Ранее стало известно, что омикрон-штамм также был выявлен у двух россиян, прибывших из ЮАР.