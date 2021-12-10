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Microsoft заманила пиратов скидками

Microsoft предложила пользователям пиратского ПО купить свой софт со скидкой

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В пиратских программах от Microsoft начала появляться реклама компании. Об этом сообщает издание The Verge.

Рекламу с предложением приобрести подписку на сервис Microsoft 365 обнаружили в программах Office. По словам журналистов, баннеры стали возникать в версиях офисных приложений, скачанных из интернета и установленных нелегально. В своем сообщении Microsoft предлагает пиратам начать пользоваться легальным софтом со скидкой.

В рекламе говорится, что пользоваться пиратским программным обеспечением небезопасно, так как оно подвергает компьютер риску оказаться взломанным. Также представители корпорации отметили, что скачанный нелегально софт имеет проблемы с обновлениями. Журналисты полагают, что с помощью таких предложений Microsoft может заманить ряд новых пользователей.

В рамках предложения личная подписка Microsoft 365 Personal становится доступной со скидкой 50 процентов — за 35 вместо 70 долларов в год. Кооперативная подписка Microsoft 365 Family оценивается в 50 вместо 100 долларов. «Редко можно увидеть, чтобы производитель программного обеспечения предлагал большие скидки для превращения пиратов в платных клиентов», — подытожили авторы.

Microsoft не в первый раз пытается бороться с пользователями нелегального ПО. В 2015 году представители компании заявили, что владельцы контрафактных Windows 7 и Windows 8 смогут загрузить обновление системы до Windows 10 только без лицензии.

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Андрей Ставицкий
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