Российский самолет с вирусологами вылетел в ЮАР

Самолет МЧС РФ с вирусологами и мобильной лабораторией на борту вылетел в ЮАР 10 декабря в 21:16 по московскому времени, сообщает РИА Новости.

Российские специалисты направлены в страну для борьбы с новым штаммом COVID-19. Также туда доставили несколько мобильных лабораторий из состава специализированных противоэпидемических бригад Роспотребнадзора и 200 тысяч российских тест-систем для диагностики коронавируса.

9 декабря стало известно, что Россия отправит вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей на «родину» омикрон-штамма коронавируса. Президент России Владимир Путин договорился об этой инициативе со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафозой в телефонном разговоре. Рамафоза выразил признательность за готовность Москвы сотрудничать на противоэпидемическом направлении.

Ранее глава Министерства здравоохранения ЮАР Джо Паахла во время брифинга заявил, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Южно-Африканской Республике и быстро замещает дельта-вариант COVID-19.