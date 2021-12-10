Двукратного олимпийского чемпиона обвинили в изнасиловании подростка

Во Франции двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Янника Аньеля (Yannick Agnel) обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, передает CNews.

29-летнего пловца вольным стилем доставили в отдел полиции города Мюлуза. Мужчина был взят под стражу по поручению судьи. Его подозревают в изнасиловании 15-летней девушки.

Она рассказала, что спортсмен напал на нее, когда она была подростком и тренировалась вместе с ним с 2014 по 2016 год. По делу уже допросили нескольких действующих и завершивших карьеру пловцов.

Известный французский пловец — обладатель двух золотых и одной серебряной медали Олимпиады 2012 года. Кроме того, он дважды становился чемпионом мира. Аньель завершил карьеру в 2016 году.

Ранее австралийский игрок в крикет Алекс Хепберн был признан виновным в изнасиловании спящей женщины. Он хотел победить в секс-соревновании, устроенном его одноклубниками.