Спортсмен из Австралии изнасиловал спящую женщину ради победы в секс-турнире

Австралийский игрок в крикет Алекс Хепберн признан виновным в изнасиловании спящей женщины. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Девушка находилась в одной квартире с Хепберном и его партнером по команде «Вустершир» (Англия) Джо Кларком 1 апреля 2017 года. Она занялась сексом с Кларком по обоюдному согласию, после чего заснула. Австралиец решил воспользоваться этим, так как хотел победить в секс-соревновании, устроенном его одноклубниками.

Проснувшись, девушка по «австралийскому акценту» поняла, что сексом с ней занимается Хепберн. Она вызвала полицию.

Отмечается, что после оглашения решения судьи 23-летний австралийский спортсмен рухнул в кресло, закрыл лицо руками и зарыдал. Слушание, на котором будет вынесено наказание, состоится 30 апреля в суде города Херефорд.

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