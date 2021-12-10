Муратов заставил Нобелевский комитет встать во время своей речи

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, ставший лауреатом Нобелевской премии мира, завершил свою нобелевскую речь минутой молчания в честь погибших журналистов. В конце выступления он заставил Нобелевский комитет и всех, кто находился в зале, встать. Трансляция церемонии доступна на официальном YouTube-канале Нобелевской премии.

«Давайте встанем и почтим минутой молчания наших с Марией Рессе (филиппинская журналистка, которая также стала лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 году — прим. «Ленты.ру») коллег-репортеров, отдавших жизни за эту профессию, и поддержим тех, кто подвергается преследованиям», — обратился к Нобелевскому комитету Муратов. Главред «Новой газеты» во время своей речи отметил, что хотел бы, чтобы журналисты умирали только от старости.

10 декабря Муратову и Рессе вручили Нобелевскую премию. Журналисты получили дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год. Церемония проходила в Городской ратуше Осло.

О том, что журналисты стали лауреатами Нобелевской премии мира, сообщалось 8 октября. Уточнялось, что их наградили «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

Муратов позднее признался, что надеялся, что премию вручат всему изданию «Новой газеты», а не ему лично. Журналист стал третьим россиянином, который был удостоен премии мира. До него награду получали ученый-физик, правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.