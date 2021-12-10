Названы районы Москвы с быстро дорожающим жильем

По итогам 2021-го Марфино возглавило рейтинг районов Москвы с самым быстрым ростом стоимости вторичного жилья, свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру». С начала года «квадрат» неновых квартир там подорожал на 33 процента, с 229 тысяч до 305 тысяч рублей в среднем.

На втором месте списка оказался Даниловский район, где квадратный метр прибавил в цене почти 31 процент (до 358 тысяч рублей), на третьем — Покровское-Стрешнево (283 тысячи рублей за «квадрат»). Самый низкий рост цены зафиксирован в Хамовниках — на 5 процентов (с 736 тысяч до 774 тысяч рублей).

В «ИНКОМ» назвали средний размер скидки при покупке вторичного жилья в Москве — к декабрю 2021-го он достиг 4,4 процента. В 2022 году дальнейший рост цен не прогнозируется.

«На наш взгляд, цены на вторичное жилье достигли определенного максимума, — констатируют риелторы. — В следующем году рынок войдет в стадию стагнации, цены будут медленно снижаться. Вследствие этого мы, вероятно, сможем наблюдать увеличение скидок на "вторичку"».

По прогнозам экспертов, в 2022-м предложение «вторички» в Москве будет расти, сроки нахождения лотов в рекламе продолжат увеличиваться, количество сделок уже начинает уменьшаться. «Все тенденции рынка указывают на то, что в ближайшее время "вторичка" начнет дешеветь», — заключают в «ИНКОМ».

Ранее сообщалось, что в ноябре 2021 года продавцы вторичных квартир в России как никогда редко соглашались на торг с покупателями. В среднем они готовы были давать скидку в размере не более 2,43 процента.