Сокуров допустил возможность ареста после спора с Путиным

Режиссер Александр Сокуров допустил возможность своего ареста после спора с президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета по правам человека (СПЧ). Об этом кинематографист сообщил изданию «Подъем».

«Если будет принято решение арестовать меня или что-то сделать, я же не смогу избежать этого. Я не знаю, какие могут быть последствия», — высказался режиссер. Он добавил, что не может расценивать свои слова об устройстве России как призыв к нарушению территориальной целостности. За подобные призывы предусмотрено уголовное наказание.

Ранее Сокуров заявил, что пожалел, что вступил в полемику с Путиным. Кинематографист также сообщил, что огорчен и теперь считает, что ему не стоило выступать, так как получившийся спор вызвал лишь раздражение.

Разговор Путина и Сокурова, о котором идет речь, состоялся в четверг, 9 декабря, на заседании СПЧ, проходившем в формате видеоконференции. Режиссер во время своего выступления указал на ряд проблем, связанных с устройством России и, в частности, предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны, имея в виду отдельные регионы.

Путин назвал речь Сокурова манифестом и попросил его проверять озвучиваемые данные, так как поверхностно говорить на указанную тему на всю страну непозволительно даже ему. «Уверяю вас, это опасные игрушки. Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия? Вы хотите превратить нас в Московию?» — спросил он. Затем Сокуров заявил, что предлагает лишь подумать о заявленных проблемах. Путин подчеркнул, что никто не против этого, однако перед тем как все это сказать, надо было хорошо подумать.