Сокуров пожалел о споре с Путиным

Режиссер Александр Сокуров пожалел, что вступил в полемику с президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета по правам человека (СПЧ). Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

Сокуров также сообщил, что огорчен и теперь считает, что ему не стоило выступать, так как получившийся спор вызвал лишь раздражение. «Мы там выступаем в надежде на то, что мы будем понятыми. Другой цели у меня по крайней мере не было», — пояснил он. В беседе с «Лентой.ру» кинематографист добавил, что сказал далеко не все, что мог бы.

Режиссер также не стал воспринимать как призыв к действию предложение Путина встретиться лично. «Я должен пойти в гости к президенту? Вы считаете, что это серьезно? Вы же журналисты, у вас должно быть чувство юмора. Давайте отнесемся к этому как к новогодней шутке», — заметил он.

Разговор Путина и Сокурова, о котором идет речь, состоялся в четверг, 9 декабря, на заседании СПЧ, проходившем в формате видеоконференции. Режиссер во время своего выступления указал на ряд проблем, связанных с устройством России и, в частности, предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны.

Путин назвал речь Сокурова манифестом и попросил его проверять озвучиваемые данные, так как поверхностно говорить на указанную тему на всю страну непозволительно даже ему. «Уверяю вас, это опасные игрушки. Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия? Вы хотите превратить нас в Московию?» — спросил он. Затем Сокуров заявил, что предлагает лишь подумать о заявленных проблемах. Путин подчеркнул, что никто не против этого, однако перед тем как все это сказать, надо было хорошо подумать.

Впоследствии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил реакцию Путина на слова Сокурова. По словам пресс-секретаря, глава государства отвечал достаточно жестко, так как его собеседник крайне непрофессионально и без знания предмета начал затрагивать очень важные и в то же время деликатные темы — а это то, чего президент не терпит.