Песков объяснил жесткую реакцию Путина на высказывания Сокурова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил реакцию президента России Владимира Путина на высказывания режиссера Александра Сокурова, с которым они вступили в полемику на заседании Совета по правам человека (СПЧ). Об этом пишет Daily Storm.

По словам пресс-секретаря, глава государства отвечал достаточно жестко, так как его собеседник крайне непрофессионально и без знания предмета начал затрагивать очень важные и в то же время деликатные темы.

«Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему (Сокурову — прим. «Ленты.ру») об этом сказал», — заключил Песков.

Разговор Путина и Сокурова, о котором идет речь, состоялся в четверг, 9 декабря, на заседании СПЧ, проходившем в формате видеоконференции. Режиссер во время своего выступления указал на ряд проблем, связанных с устройством России и, в частности, предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны.

В свою очередь, Путин назвал речь Сокурова манифестом, состоящим из страхов, и попросил его проверять озвучиваемые данные, так как поверхностно говорить на указанную тему на всю страну непозволительно даже ему. «Уверяю вас, это опасные игрушки. Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия? Вы хотите превратить нас в Московию?» — отметил он.

Затем Сокуров заявил, что предлагает лишь подумать о заявленных проблемах. Путин подчеркнул, что никто не против этого, однако перед тем как все это сказать, надо было хорошо подумать. В заключение глава государства посоветовал режиссеру не сердиться, напомнил, что относится к нему с большим уважением, а также пригласил его встретиться лично.