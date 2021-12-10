Береговые войска получили модернизированные танки Т-80БВ

Модернизированные танки Т-80БВ передали береговым войскам Тихоокеанского флота (ТОФ). Военные получили более 20 машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

В сообщении отметили, что новые танки призваны усилить ударные возможности морской пехоты. После разгрузки на железнодорожной станции Владивостока танки доставили в автопарк соединения.

Т-80БВ получил газотурбинную силовую установку, которая обуславливает устойчивую работу в условиях низких температур. Также двигатель танка обеспечивает максимальную скорость более 70 километров в час.

В сентябре РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России сообщило о поставках новых танков. В оборонном ведомстве сообщили, что в 2021 году российская армия получит 240 новейших и модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.

В августе в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») сообщили о планах по модернизации Т-80БВМ. Танку могут повысить огневую мощь, защищенность и командную управляемость.