Девушка-боец UFC показала тренировку в обтягивающих лосинах

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Трэйси Кортес показала занятия в тренажерном зале. Ролик доступен в Instagram спортсменки.

27-летняя американка на видео облачена в обтягивающие лосины. Она демонстрирует комплекс упражнений со свободными весами. Кортес известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Девушка не дралась с апреля. Тогда она одержала победу судейским решением над американкой русского происхождения Джастин Киш.

Всего на счету Кортес девять побед при единственном поражении. Она провела три поединка в рамках UFC, ни разу не уступив. До перехода в ведущий промоушен, она дралась под баннером Invicta FC.

Кортес популярна в социальных сетях. В Instagram у американки 419 тысяч подписчиков.