Генерал перечислил главные угрозы для России

Укрепление силового потенциала НАТО у российских границ и возможность обострения конфликта в Донбассе являются одними из главных угроз безопасности на юге страны. Их перечислил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников в интервью газете «Красная звезда».

«Угрозами военной безопасности Российской Федерации в зоне ответственности округа остаются наращивание силового потенциала НАТО у границ России, боестолкновения в Сирии, возможность эскалации вооруженного конфликта на Украине и в Закавказье», — подчеркнул Дворников.

По его словам, в связи с этим основные усилия сосредоточены на поддержании боевой и мобилизационной готовности войск ЮВО на уровне, гарантирующем надежную защиту интересов России и безопасность региона.

Генерал отметил, что боевой потенциал округа и раньше был внушительным, а в настоящее время заметно возрос благодаря формированию воинских частей и соединений, вместе с тем доля самых новых и модернизированных образцов вооружений и техники составляет 71 процент.

9 декабря в ФСБ заявили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, требования изменить курс не выполнял. На следующий день он снялся с рейда у порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керчи, заявки на прохождение пролива от украинской стороны не поступали.