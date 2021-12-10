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Захарова «поздравила» США с Днем прав человека словами об Ассанже

Представитель МИД РФ Захарова: решение суда Англии экстрадировать Ассанжа в США позорно

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Решение Высокого суда Англии и Уэльса в Лондоне, согласно которому основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может быть экстрадирован в США, позорно. С таким мнением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема», — прокомментировала дипломат решение суда.

Она также пошутила, что такое решение завершает проведение американцами «Саммита за демократию» 9 декабря. Кроме того, Захарова «поздравила» американских коллег с Международным днем прав человека.

Ранее Высокий суд в Лондоне удовлетворил запрос об апелляции Вашингтона, который пытался оспорить прошлое решение о запрете на экстрадицию Ассанжа. Оно было вынесено судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер 4 января 2021 года. Адвокат Ассанжа собирается оспорить это решение.

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Виктория Кондратьева
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