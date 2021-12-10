На Украине назвали самую большую ошибку Зеленского в его жизни

Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» назвал самую большую ошибку президента Владимира Зеленского в его жизни, из-за которой его будет ждать печальный конец.

«Я не завидую Зеленскому, я считаю, что он совершил самую большую ошибку в своей жизни, то есть это был всеми любимый герой юмористических передач, буквально звезда, он мог спокойно передвигаться по городам нашей страны и, пожалуй, даже соседним государствам и везде встречал только позитив. Сейчас, я думаю, его ненавидит большая часть страны, большинство не поддерживает его курс. Я думаю, что у него будет очень печальный конец и это связано с теми потерями и убытками, которые понесет Украина», — отметил политик.

Ранее глава политсовета украинской партии «Наши» Александр Долженков в эфире телеканала «НАШ» уличил президента Владимира Зеленского в том, что он предал тех жителей страны, которые ждали от него мира в Донбассе. По его словам, глава государства предал ту часть избирателей, которая голосовала за него в надежде, что он возродит мир, а в итоге у него ничего не получилось.