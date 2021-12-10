Игравший в «Локомотиве» легионер описал Россию фразой «от зимы меня тошнило»

Бывший футболист «Локомотива» Эзекиэль Хенти признался, что его вынудили переехать в Россию. Об этом он рассказал в интервью Spor Aktuality.

«Я не хотел ехать в Россию. Первым, на что я обратил внимание, был снег», — рассказал Хенти. По словам футболиста, он был вынужден подписать контракт, потому что в переходе было задействовано много людей и замешано много денег.

Экс-футболист «Локомотива» признался, что в Москве не был счастлив. «Я постоянно болел. Я принимал антибиотики. От зимы меня тошнило, в Москве было слишком холодно», — такой фразой описал легионер пребывание в стране.

Хенти перешел в московский клуб в феврале 2016 года. Футболист провел 19 матчей и забил один мяч. Позже он сменил несколько европейских клубов. Сейчас Хенти выступает за словацкий «Слован».

Ранее впечатлениями от жизни в России поделился шведский защитник «Химок» Филип Дагерстоль. Он боялся, что в России никто не говорит на английском языке, а сами жители страны — жесткие люди, к которым сложно найти подход. Дагерстоль признался, что не думал, что русские настолько открытые, добрые и потрясающие люди. Он отметил, что у них на самом деле огромное сердце.

