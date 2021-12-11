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ЦСКА обыграл «Арсенал» и вышел на третье место в РПЛ

ЦСКА со счетом 2:0 победил «Арсенал» в 18-м туре РПЛ, Заболотный оформил дубль

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский ЦСКА на своем поле обыграл тульский «Арсенал» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 11 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Антон Заболотный. В первом тайме форвард отличился с игры, а во второй половине матча реализовал пенальти.

Победа позволила ЦСКА набрать 30 очков и выйти на третье место в РПЛ. В активе «Арсенала» 19 очков, команда находится на 11-й строчке.

Матч стал последним для обеих команд в первой части сезона. Чемпионат России возобновится в конце февраля следующего года.

Алексей Гусев
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