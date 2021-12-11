Боец MMA нокаутировал оппонента ударом в падении

Французский боец смешанного стиля (MMA) Мехди Дакаев нокаутирвал своего оппонента Маккашарипом Зайнуковым в титульной схватке на турнире Eagle FC 43. Видео опубликовано в Instagram промоушена.

Боец чеченского происхождения отправил Абдуларкова в нокаут ударом кулаком в падении. Дакаев завершил схватку во втором раунде и защитил титул чемпиона Eagle FC в легком весе.

В своем предыдущем поединке на Eagle FC 35 Дакаев одержал победу судейским решением. Оппонентом французского бойца стал Узаир Абдураков. Всего на счету Дакаева 14 побед при двух поражениях.

Eagle FC — промоушен известного российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Организация планирует проведение турнира в США. К Eagle FC присоединился Рашад Эванс, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).