Сокуров назвал доносом просьбу властей Чечни проверить его спор с Путиным

Российский кинорежиссер Александр Сокуров назвал доносом просьбу властей Чечни проверить его слова в споре с президентом России Владимиром Путиным. Своей точкой зрения постановщик поделился в беседе с изданием «Подъем».

«Ну, конечно, это донос! А разве это первый раз со стороны чеченских политиков, если они политики? Разве я первый, кого пытаются уничтожить, убрать? Я не первый и, видимо, не последний. Ну что делать? Такая реальность. Такое место в России есть», — заявил Сокуров. Он также посоветовал чеченским руководителям направлять свои претензии лично главе РФ.

Кроме того, режиссер подчеркнул, что не будет просить Путина о личной встрече, однако не откажется, если тот предложит: «Если у него будет желание встретиться поговорить, то я возражать и устраняться, конечно, не буду».

В пятницу, 10 декабря, в ходе онлайн-встречи СПЧ, в которой участвовал Путин, Сокуров вступил с ним в полемику. Он указал на ряд проблем, связанных с устройством РФ — межнациональными конфликтами, территориальными претензиями и судьбами представителей ее народа. В том числе режиссер предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе федерации.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров призвал проверить слова Александра Сокурова о Кавказе на экстремизм. С подобным предложением также выступил председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов. Тот добавил, что письмо с просьбой оценить высказывания Сокурова будет отправлено Председателю Следственного комитета России (СК РФ) Александру Бастрыкину.