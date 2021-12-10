Кадыров назвал режиссера Сокурова «продажной мордой» после его спора с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слова режиссера Александра Сокурова во время спора с президентом России Владимиром Путиным стоит проверить на экстремизм. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера. Не нравится мне эта продажная морда!», — заявил Кадыров.

Он добавил, что Чеченская республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации. Предложение дать возможность отделиться некоторым регионам, которое выдвинул Сокуров, глава Чечни назвал настоящим нарушением прав человека.

10 декабря на встрече СПЧ с участием Путина Сокуров вступил в полемику с президентом. Он указал на ряд проблем, связанных с устройством России — межнациональными конфликтами, территориальными претензиями и судьбами представителей ее народа. В частности, режиссер предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны. Путин заявил, что, перед тем как все это сказать, надо было хорошо подумать.