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Спорт

Российский лыжник Устюгов завоевал серебро в спринте на этапе Кубка мира

Лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте на этапе Кубка мира, Клебо стал первым

Фото: Федерико Модика / РИА Новости

Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победу в гонке, которая прошла в субботу, 11 декабря, одержал норвежский спортсмен Йоханнес Клебо, который опередил россиянина на 0,87 секунды. Тройку сильнейших замкнул французский лыжник Ришар Жуве с отставанием 1,23 секунды.

Из-за плохого самочувствия со спринта снялся обладатель двух последних Кубков мира россиянин Александр Большунов. Его соотечественник Александр Терентьев дошел до полуфинала. Остальные россияне не смогли преодолеть квалификацию.

Этап Кубка мира в Давосе завершится в воскресенье, 12 декабря. Следующий этап пройдет в Дрездене с 18 по 19 декабря.

Алексей Гусев
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