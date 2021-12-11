В Кремле выразили обеспокоенность переброской техники НАТО через греческий порт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москву беспокоит концентрация войск НАТО на территории Греции и переброска через греческий порт Александруполис военной техники альянса. Об этом он заявил в интервью греческому телеканалу «Антенна», передает ТАСС.

Песков, отвечая на вопрос о том, что беспокоит Россию в обновленном соглашении об оборонном сотрудничестве между Грецией и США, отметил простоту данной проблемы. Так, он объяснил, что все больше солдат НАТО сосредотачиваются на греческой территории, а через ее порт переправляют тысячи единиц военной техники. «Вы открываете новые базы для НАТО, а в то же время НАТО называет нас врагом. И НАТО формулирует главную цель альянса, которой является сдерживание России. Это нас беспокоит, вы должны нас понять», — отметил Песков.

Представитель Кремля также прокомментировал замечание журналиста о том, что Афины в свою очередь обеспокоены поставками российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию. Песков подчеркнул, что С-400 является оборонительной системой, а то, что перевозят через Александруполис, не предназначено для обороны.

Помимо этого, он добавил, что Греция никогда не будет враждебна к России. При этом пресс-секретарь президента отметил, что Афины связаны обязательствами в рамках НАТО. «Это проблема с НАТО для нас, так как НАТО приближается к нашим границам. Мы видим достаточно враждебное, как мы понимаем, расширение НАТО в сторону наших границ, в сторону Украины», — заявил Песков.

Ранее министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что НАТО следует готовиться к длительной борьбе с Россией. По его словам, не исключен ни один сценарий. Он призвал стороны вести диалог, чтобы избежать непреднамеренной эскалации. Панайотопулос считает, что альянсу следует продвигать «общие ценности, которые лежат в основе трансатлантического сообщества».

«На Востоке действия России, очевидно, обесценивают свободолюбивый международный порядок, который открыто защищает НАТО. Россия, похоже, столкнулась с противником, которого не может победить, и в долгосрочной перспективе ее чрезмерное военное расширение в сочетании со слабой экономикой, вероятно, подорвет ее позиции», — отметил он. При этом политик подчеркнул, что как постоянный член Совета Безопасности ООН и одна из крупнейших ядерных держав российская сторона останется важным игроком, «способным вызвать серьезные осложнения».

