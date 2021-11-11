В Греции предрекли НАТО долгую борьбу с Россией

Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что НАТО следует готовиться к длительной борьбе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, не исключен ни один сценарий. Он призвал стороны вести диалог, чтобы избежать непреднамеренной эскалации. Панайотопулос считает, что альянсу следует продвигать «общие ценности, которые лежат в основе трансатлантического сообщества».

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«На Востоке действия России, очевидно, обесценивают свободолюбивый международный порядок, который открыто защищает НАТО. Россия, похоже, столкнулась с противником, которого не может победить, и в долгосрочной перспективе ее чрезмерное военное расширение в сочетании со слабой экономикой, вероятно, подорвет ее позиции», — отметил он. При этом политик подчеркнул, что как постоянный член Совета Безопасности ООН и одна из крупнейших ядерных держав российская сторона останется важным игроком, «способным вызвать серьезные осложнения».

Панайотопулос добавил, что альянсу следует эффективно использовать ресурсы, чтобы дать «надежный, сбалансированный, пропорциональный ответ на агрессию России». При этом он подчеркнул, что это должно дополняться предметным диалогом с российской стороной «во избежание недоразумений, просчетов и непреднамеренной эскалации».

Министр считает, что расширение НАТО, стран Запада и Евросоюза усилило у Москвы неуверенность, недоверие, что может приводить к «все более агрессивной» позиции. Он уверен, что соглашение о контроле над вооружениями помогло бы снизить риск столкновения.

31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам саммита G20 в Риме заявил о нежелании Североатлантического альянса налаживать диалог с Москвой. «У нас нет никакой информации о том, что собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает», — подчеркнул дипломат.