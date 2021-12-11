В США предложили пожить в доме «похитителя Рождества»

Риелторы в США предложили пожить в пещере Гринча из знаменитого фильма «Гринч — похититель Рождества». Дом главного героя ленты воссоздали в горах города Боулдера в штате Юта, пишет The New York Post.

Арендовать недвижимость персонажа можно будет с 13 по 27 декабря за 19,57 доллара (1,4 тысячи рублей) за ночь. Размер арендной ставки — отсылка к году выпуска книги, по которой сняли фильм. Площадь резиденции персонажа — 5,7 тысячи квадратных метров.

Интерьеры пещеры в точности повторяют логово кинозлодея, внутри есть даже музыкальная комната с органом Гринча и барабанная установка его единственного друга — пса Макса. Помимо этого, в доме есть две спальни, кабинет и несколько ванных комнат. Гостям предлагают почувствовать себя такими же отшельниками, как персонаж фильма — в резиденции нет ни интернета, ни телевизора.

Ранее в аренду предложили особняк из культового фильма «Один дома». Объявление разместили от лица брата главного героя фильма — Базза Маккаллистера. Бронирование открылось 7 декабря, а снять недвижимость можно всего на одну ночь.