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Спецборт МЧС России вылетел в ЮАР

Спецборт МЧС России со специалистами Роспотребнадзора вылетел в ЮАР из Волгограда

Фото: Depositphotos

Спецборт МЧС России с лабораторией и специалистами Роспотребнадзора вылетел в ЮАР из Волгограда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Из Волгограда в Кейптаун вылетел самолет Ил-76 МСЧ РФ. На его борту лаборатория и специалисты Роспотребнадзора», — рассказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что российские специалисты были направлены в страну для борьбы с новым штаммом COVID-19. Также туда доставили несколько мобильных лабораторий из состава специализированных противоэпидемических бригад Роспотребнадзора и 200 тысяч российских тест-систем для диагностики коронавируса.

В четверг, 9 декабря, отмечалось, что Россия отправит вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей на «родину» омикрон-штамма коронавируса.

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Варвара Кошечкина
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