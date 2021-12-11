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Медведчук призвал отказаться от идеи вступления Украины в НАТО

Депутат Рады Медведчук: Украине не по пути с НАТО, нужно сохранять нейтральный статус

Фото: Виктор Медведчук / РИА Новости

Украина не должна вступать в НАТО. Об этом заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в интервью телеканалу UkrLive, передает РИА Новости.

По его словам, Киеву не по пути с НАТО, так как вступление в альянс усугубит ситуацию и так достаточно критическую в вопросах экономики, социальной сферы и политики. Депутат Верховной рады призвал сохранить нейтральный статус, который был провозглашен на Украине. Он также подчеркнул, что, более того, его надо развивать.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «шлагбауме» на пути страны в НАТО. Он отметил, что Киев продолжает свой путь в альянс, однако есть определенные препятствия. «Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум?» — предложил глава Украины. Тем не менее, по его словам, у Украины не выходит обойти этот «шлагбаум».

После официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила про заявление президента Украины. «Ползком?» — предложила Захарова свой вариант, как Киев может попытаться войти в состав альянса.

Марина Совина
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