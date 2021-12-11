Гинцбург рассказал о состоянии здоровья заразившихся омикроном россиян

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о состоянии прибывших из ЮАР россиян, которые заразились омикрон-штаммом COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, пациенты переносят заболевание в легкой форме. Глава центра также отметил, что заболевшие были привиты от коронавируса.

10 декабря стало известно, что Центр Гамалеи выделил омикрон-штамм у заразившихся коронавирусом россиян, которые прибыли из-за границы.

Ранее Роспотребнадзор подтвердил случаи омикрон-штамма у двоих россиян, которые прилетели из ЮАР. Помимо этого, на тот момент штаммы коронавируса еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными, еще определялись.

